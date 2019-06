Rio Paraguai Homem é encontrado morto no rio Paraguai Rapaz estava desaparecido desde domingo

Desaparecido desde o último domingo (23) no Rio Paraguai, corpo de José Gustavo de Figueiredo, 23 anos, foi encontrado hoje, próximo a prainha do Porto Geral, em Corumbá.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, pessoas que participavam de uma festa junina viram quando a vítima, que estava no rio, começou a se debater e, na sequência, foi levado pela correnteza, na madrugada de domingo.

Mergulhadores do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas no mesmo dia e, na manhã de hoje, funcionários de embarcações atracadas no rio avistaram o corpo, que estava boiando e preso a um camalote a aproximadamente 10 a 15 metros de distância das margens do rio.

Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de resgate.Equipes da Polícia Civil e da perícia foram ao local e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Sargente Rocha, dos bombeiros, alerta a população para que evite entrar no rio Paraguai. “O rio é impróprio para banho. Sempre deixamos claro isso, pois as pessoas insistem em tomar banho no local”, disse ao site.