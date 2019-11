Esfaqueado Homem é esfaqueado duas vezes por dupla para ter carro roubado na Calógeras Ele foi abordado por dois homens na avenida Calógeras

Foto: Divulgação

Um homem de 35 anos ficou ferido na noite desta quinta-feira (14) depois de sofrer uma tentativa de roubo e lutar com os bandidos em Campo Grande. Os homens o levaram para um terreno baldio e queriam roubar o carro da vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima seguia pela avenida Calógeras, próximo ao Cemitério Santo Antônio, quando foi abordada por dois homens em uma moto. Um deles apontou a arma e mandou que o motorista entrasse em uma rua lateral, quando chegou a um terreno baldio.

Ao chegar no local, o homem percebeu que havia um terceiro bandido. Segundo ele, um dos homens conseguiu pegar a chave do carro, que estava na ignição, quando ele tentou sair do carro, mas foi impedido.

Para tentar sair, o motorista lutou com os bandidos, quando foi atingido por uma faca no braço esquerdo e na perna. Os suspeitos fugiram, levando a chave do carro. A vítima explica que havia uma chave reserva no porta-luvas e por isso conseguiu voltar para casa com o carro.

O motorista conta que não conseguiu identificar os homens, que estavam encapuzados. Os três homens levaram o celular, R$ 150 e cartões da vítima. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.