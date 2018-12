Discussão Homem é esfaqueado por enteado após discussão com esposa

Homem de 53 anos foi esfaqueado em uma residência do Bairro Tarsila do Amaral, na região norte de Campo Grande, após discussão familiar. O fato aconteceu por volta das 3h30 desta terça-feira

Segundo o Correio do Estado, ele relatou à polícia que teve uma discussão com sua esposa, sendo acusado de ter furtado o telefone celular dela. Em certo momento, a mulher chamou o filho, de 22 anos, que interveio na discussão do casal e armado com uma faca, desferiu vários golpes pelas costas da vítima.

O homem ficou ferido na cabeça e na região superior do tórax. Ele foi levado para a Santa Casa e de acordo com informações do boletim de ocorrência, não corre risco de morte.

Ainda conforme o Correio do Estado, o agressor não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.