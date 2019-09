Executado Homem é executado com 20 tiros de pistola por matadores da fronteira Crime ocorreu por volta de 11h30 desta terça-feira na fração Santa Fé, no bairro Defensores Del Chaco, em Pedro Juan

Depois de alguns dias de trégua, os pistoleiros voltaram a agir no trecho mais violento da fronteira entre Brasil e Paraguai. Por volta de 11h30 desta terça-feira (3), motociclista foi executado a tiros em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.

Wilson Roberto Sanchez seguia na moto Kenton preta com placa do Paraguai por rua de terra da fração Santa Fé, no bairro Defensores Del Chaco, quando foi perseguido por pistoleiros também de moto e executado no meio da rua.

O homem foi atingido por pelo menos 20 tiros de pistola 9 milímetros, principalmente nas costas e na cabeça. Equipes da Polícia Nacional cercaram o local, mas não há pista dos matadores.

Números não oficiais revelam que pelo menos cem pessoas foram executadas de janeiro até agora na Linha Internacional entre Mato Grosso do Sul e o Departamento de Amambay.