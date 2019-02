Medicamentos Homem é flagrado contrabandeando medicamentos em veículo e na cueca

Na noite deste sábado (02), homem de 42 anos que transportava centenas de medicamentos de venda proibida foi flagrado na BR-262, km 144, em Água Clara. Ele levava os itens no veículo e na cueca, conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Equipe da PRF realizava fiscalização na via quando abordou o condutor de um VW/ Saveiro, com placas de Guararapes/SP. Ele estava acompanhado de um outro homem de 39 anos. Os dois se mostraram bastante nervosos com a abordagem.

Policiais localizaram 577 medicamentos contrabandeados do Paraguai.

No painel do veículo estavam escondidos, 200 comprimidos de Pramil Sidenafil, 90 comprimidos de Desobesi-M, 40 ampolas de Durateston, 40 ampolas de Deca Durabolin, um frasco de Trembolona Acetato, um frasco de Stanozoland Depot e um frasco de Decaland Depot.

Em revista individual, foi descoberto que o passageiro levava mais medicamentos junto ao corpo. Em sua cueca, ele escondia quatro comprimidos de Cytotec e duzentos comprimidos de Pramil Sidenafil.

Os envolvidos declararam que os medicamentos pertenciam ao condutor, sendo para consumo próprio.

Os remédios oriundos do Paraguai, não possuem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e/ou têm sua comercialização/importação proibidas.

Os presos, os objetos e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.