Ato obsceno Homem é flagrado em ato obsceno no meio da rua

A Guarda Civil Municipal em Campo Grande prendeu, no final da manhã desta sexta-feira (10), um homem de 33 anos, com o pênis para fora no meio da rua. Ele foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

De acordo com o Midiamax, a equipe estava em rondas na região do terminal General Osório, na Capital, quando flagrou o homem com o zíper da calça aberto e o pênis para fora, balançando para populares que passavam pela região.

O homem foi abordado e levado para a delegacia de polícia, para as providências cabíveis.

O caso foi registrado como ato obsceno.