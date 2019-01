Flagra Homem é flagrado tentando recuperar arma dentro de carro apreendido no pátio do Detran

Funcionário do Detran-MS (Departamento Estadual de Transporte de Mato Grosso do Sul) flagrou o momento em que um homem tentava recuperar uma arma escondida em um carro que havia sido apreendido pela Polícia Militar durante operação no último fim de semana.

O suspeito foi abordado no sábado (12/1) por policiais do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil que investigavam uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Moreninhas.

Ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e o VW Golf com placas de Campo Grande, foi apreendido e levado para o pátio do Detran-MS na saída para Rochedo, porque não estava com documentação em dia.

Na segunda-feira (16), o rapaz esteve na sede do Departamento, acompanhado do proprietário documental do veículo, com a desculpa de que teria deixado sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dentro do carro.

O funcionário do Detran-MS o acompanhou até o carro e observou que ele procurava o referido documento em locais nada comuns.

O delegado Bruno Henrique Urban, que estava de plantão na Deletran (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Relacionados à Atividade Exclusiva de Trânsito) no momento da abordagem, conta que tudo aconteceu muito rápido.

Assim que o servidor percebeu o que estava havendo, mandou que o rapaz deixasse a arma onde estava, chamou o vigia e acionou a delegacia, que realizou a prisão imediata. Ele foi liberado após pagar uma fiança no valor de três salários mínimos e irá responder por porte ilegal de arma de fogo.

A arma, um revólver calibre 38 sem munições, estava entre o freio de mão e o banco do motorista. “Primeiramente ele disse que não era dele, mas depois confessou que estava com a arma, que havia escondido a pedido de um amigo chamado Leonan”, explicou.

A arma foi usada em uma tentativa de homicídio.