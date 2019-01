Maracaju Homem é morto a tiros em Maracaju Policiais da região ainda não prenderam autor do crime

Homem aparentando ter idade próxima a 30 anos foi morto a tiros no início da tarde desta sexta-feira (4), em Maracaju, cidade distante 160 quilômetros de Campo Grande. Logo depois da execução, o desconhecido saiu do local andando, no entanto, policiais da região ainda não conseguiram prendê-lo.

O site Tudo do MS informou que o crime ocorreu no cruzamento das ruas Antônio João e Duque de Caxias, na Vila Juquita, bairro afastado da região central.

Embora o crime tenha atraído a atenção de dezenas de moradores, ninguém informou ser conhecido da vítima. Policiais militares e civis da região rondas na cidades para capturar o assassino.