Homem é morto a tiros enquanto carpia mato de casa no Colibri

Por: Thatiana Melo e Renata Portela/Midiamax 11/11/2019 às 10:15

Foto: Henrique Arakaki Um homem de 44 anos identificado como Emanuel Gomes dos Reis, foi assassinado na manhã desta segunda-feira (11), em frente à sua casa no bairro Colibri, em Campo Grande. Ele foi morto com dois tiros. Uma vizinha contou que ouviu barulhos de tiros logo às 7 horas da manhã desta segunda (11), mas não saiu logo em seguida para ver com medo. Ela esperou alguns minutos para sair e foi ai que encontrou Emanuel caído no portão da residência, já sem vida. A mulher, então, ligou para os irmãos da vítima que foram até o local. O irmão de Emanuel contou ao Jornal Midiamax que logo cedo todos tomaram café da manhã juntos, sendo que a vítima ficou sozinha em casa carpindo o mato enquanto os outros dois irmãos iam até o bairro Aero Rancho para fazer o pagamento de contas. Ele ainda disse que não sabe os motivos para o assassinato de Emanuel e que não sabia de nenhuma desavença ou inimigos da vítima. A perícia da Polícia Civil está no local colhendo evidências que possam elucidar o crime.