Facadas Homem é morto com pelo menos sete facadas em fazenda O principal suspeito de cometer o homicídio foi preso em flagrante

Homem identificado apenas como “Índio” foi assassinado com pelo menos sete facadas ontem (29). O crime aconteceu em uma Fazenda da Região do Mimoso, zona rural de Ribas do Rio Pardo – a 103 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito de cometer o homicídio – que não teve o nome divulgado pela polícia – foi preso em flagrante.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o suspeito de 28 anos foi imobilizado por outros moradores da fazenda depois de esfaquear a vítima. A motivação do crime não foi divulgada, apenas que as facadas atingiram pontos vitais de “Índio”.

A polícia foi chamada e o suspeito alegou legítima defesa, argumento descartado após confirmação da perícia de que a vítima foi golpeada pelo menos sete vezes no rosto, pescoço e no tórax.

“Índio” não estava com documentos e o seu corpo foi levado para Imol (Instituto Médico-Odontológico Legal), em Campo Grande.

O suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel - infração penal considerada hedionda e inafiançável. Além disso, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito.

Na delegacia, foi verificado que o suspeito tem extensa ficha criminal entre elas três homicídios.