Fora da medida Homem é multado com pescado fora da medida

Policiais militares ambientais de Batayporã realizavam fiscalização na rodovia MS-473, no município de Nova Andradina, e abordaram ontem (15) no final da tarde, uma GM S10 e encontraram pescado com captura proibida, bem como exemplares de peixes fora da medida permitida pela legislação.

Homem de 48 anos, residente em Taquarussu, estava com 6 kg de pescado das espécies piracanjuba, piau, mandi e piranhas, com irregulares criminais previstas pela Lei de Crimes Ambientais. Havia um exemplar de peixe da espécie piracanjuba, espécie com pesca proibida, bem como exemplares de piau e mandi abaixo da medida permitida.

O pescado e o veículo foram apreendidos. O infrator afirmou ter capturado o peixe no rio Ivinhema. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime de pesca é de um a três anos de detenção.

O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.953,00. O alto valor da multa deve-se a captura do espécime protegido. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.