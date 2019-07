Paraguai Homem é preso após alugar carro para tentar trocar por droga no Paraguai

Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil, prenderam na noite de ontem (24), em Campo Grande, homem de 31 anos, que alugou um carro em uma locadora de Goiânia (GO), para trocar por maconha no Paraguai.

O acusado que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil, estava na companhia de mais dois comparsas e dirigia o veículo Voyage com placas de Belo Horizonte (MG), quando foi abordado pelos investigadores no início da Avenida Afonso Pena, no bairro Amambai.

Aos policiais o condutor confirmou ter pego o veículo em uma locadora de Goiânia e que iria trocar no Paraguai por 400 quilos de maconha, sendo autuado por apropriação indébita.

O rapaz possui ainda processo crime por associação criminosa e tinha em aberto um mandado de prisão expedido pela justiça de Campo Grande. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça.