Dourados Homem é preso após arrombar casa do irmão e furtar dólares

Izaac de Araújo Martins, 48 anos, usuário de drogas e sem residência fixa, foi preso na tarde deste sábado, dia 24 de novembro, após furtar 1.402 dólares norte-americanos, da residência do próprio irmão, localizada na rua Desiderio Felipe de Oliveira< no Parque do Lago, periferia de Dourados.

Segundo informações da Polícia Civil, onde o caso foi registrado, o irmão de Izaac, saiu para visitar parentes, quando foi alertado por uma irmã, que estava em frente à casa dele, que a Porta da entrada estava arrombada.

O homem então voltou imediatamente para casa e deu pela falta dos dólares que estava dentro de uma bolsa, que só familiares sabiam do local.

Desconfiado, o homem denunciou o irmão, que foi detido e confessou o furto do dinheiro e disse que havia trocado por drogas em uma boca de fumo.

Izaac foi lavado para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.