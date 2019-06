Maconha e skunk Homem é preso após bater carro com quase meia tonelada de maconha e skunk

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de sábado, um VW Gol com placas de São Vicente (SP) com 425 quilos de maconha, mais 10 quilos de skunk.

A apreensão ocorreu durante abordagens do policiamento para fiscalização na região de Ponta Porã. Os policiais visualizaram dois veículos que seguiam no sentido Ponta Porã/Maracaju.

Ao perceberem a presença policial, os condutores fugiram em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, o condutor do Chevrolet Cruze, com placas de Contagem (MG), seguiu em direção à cidade de Maracaju.

O condutor do VW Gol seguiu no sentido Ithaum e, cerca de alguns quilômetros, perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco às margens da rodovia. O homem, de 26 anos de idade, disse aos policiais que foi contratado para transportar a droga de Ponta Porã até o Estado de Minas Gerais.

O veículo Chevrolet Cruze foi abordado na rodovia, entre Maracaju e Campo grande, por uma equipe da Polícia Militar local. Uma das passageiras estava foragida da Justiça.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas.