Motocicleta furtada Homem é preso após comprar e desmontar motocicleta furtada Suspeito de 26 anos foi indiciado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Policiais militares do 10º Batalhão descobriram um “desmanche” de moto e prenderam um homem de 26 anos na tarde desta quarta-feira (11), na Vila Aimoré, em Campo Grande. No local, os policiais encontraram várias peças de uma Honda CG Titan furtada.

Conforme a polícia, denúncias levaram os militares até a casa do suspeito. Ao atender a equipe, o homem confessou que comprou a moto furtada de um desconhecido e a desmontou no quintal de casa. No fundo da residência os policiais encontraram apenas parte do chassi da motocicleta.

O suspeito ainda apontou onde estava a outra metade do chassi. Já o motor foi localizado dentro da casa, e pela numeração foi possível identificar que ele pertencia ao veículo furtado. Preso em flagrante, o homem foi levado para de delegacia e indiciado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.