Interior Homem é preso após dar vodka e abusar de menina de 12 anos em praça Caso ocorreu ontem (23) em Bataguassu

Homem por preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade Foto: Divulgação/Polícia Civil

Homem de 34 anos foi preso ontem (23), por estupro de vulnerável, após ser flagrado abusando de menina de 12 anos em uma praça na cidade de Bataguassu, cidade distante a 335 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava bêbada.

Conforme informações da Polícia Civil, uma equipe foi até a Praça do Peixe após testemunhas relatarem que um homem estaria passando as mãos no corpo de uma criança. No local, os policiais flagraram o abuso e abordaram o autor.

Segundo a polícia, além do abuso, o homem também forneceu vodka para a criança, que estava em visível estado de embriaguez. O suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e por fornecer bebida à criança.

A menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu