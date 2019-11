Interior Homem é preso após manter gestante de 6 meses em cárcere privado

Suspeito sendo autuado na delegacia. Foto: O Pantaneiro

Um homem, de 20 anos, foi preso depois de manter a namorada, de apenas 18 anos, e que está grávida de seis meses, presa por três dias em uma residência em Aquidauana, cidade localizada na região do Pantanal Sul-mato-grossense. A vítima foi encontrada pelo irmão, que também evitou que o criminoso a atingisse com uma facada.

À polícia, a jovem relatou que estavam juntos há seis meses, sendo que nos últimos 15 dias o homem teria ficado mais agressivo e tendo frequentes crises de ciúmes. Conforme o site O Pantaneiro além dos xingamentos, o jovem também a proibiu de sair do quarto, destruiu os documentos pessoais da mulher e do filho e quebrou celular da vítima.

Caso ela conseguisse deixar o endereço, o acusado ainda teria dito que iria pegar ela na rua e a agredir com chutes até que perdesse o bebê. Diante do sumiço o irmão da vítima foi até o local, se deparou com a situação e acionou a Polícia Militar.

Momentos antes da chegada dos agentes, o suspeito ainda pegou uma faca e tentou agredir a mulher, mas foi impedido pelo cunhado. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de tortura e cárcere privado, além da tentativa de lesão corporal e ameaça (violência doméstica) da vítima.