Interior Homem é preso após postar vídeo dizendo ter dado chineladas na esposa

Depois de publicar um vídeo no Faceboook dizendo que havia agredido a esposa com chineladas no rosto, um homem, que não a identidade divulgada foi preso na tarde desta segunda-feira, dia 25 de novembro, em Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema.

Assim que tomou conhecimento do vídeo a delegada Daniella de Oliveira Nunes Leite, titular da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) se deslocou com uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) até a casa da vítima e prendeu o agressor.

Na casa, os policiais apuraram que a vítima, apresentava inchaço no rosto e visíveis marcas nas coxas. Conforme o site Nova Notícias o agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa e violência doméstica, crime sem direito à fiança.