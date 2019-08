Cárcere privado Homem é preso após sequestrar e manter ex-namorada em cárcere privado A mulher disse que namorou o agressor por dois anos

Herculano Damasceno Gomes, 41 anos, foi preso na noite de ontem (5), por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, após sequestrar e manter a ex-namorada, de 26 anos, em cárcere privado. Ele foi preso no bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

A vítima disse aos policiais, que no fim da tarde saiu de casa com um amigo e quando caminhava na Rua dos Arquitetos, no bairro Caiçara, foi abordada pelo suspeito, que ameaçou matar os dois, caso ela não entrasse no carro. Segundo a Polícia Civil, com medo, a mulher obedeceu às ordens do acusado, que a levou até a casa do pai dele, onde não havia ninguém, decidindo então manter a vítima refém enquanto andava pela cidade.

Aproveitando um momento de distração do agressor, a mulher conseguiu sair do carro na Rua 26 de Agosto e entrou no primeiro ônibus que passava. A vítima seguiu até o bairro Caiçara e desceu do coletivo na Rua da Pátria, sendo novamente abordada pelo acusado que a obrigou a entrar no carro, levando ela novamente à casa do pai dele, que continuava fechada. De lá seguiram para o aeroporto, onde supostamente o homem pegaria a mãe dele.

Enquanto aguardavam, a vítima conseguiu atender ao telefonema de um tio que tentava resgatá-la. Ele conversou com o acusado e o convenceu a marcar um encontro próximo à Base Aérea, onde os policiais do GOI conseguiram prender o sequestrador e resgatar a vítima, que foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

A vítima disse para a delegada Fernanda Barros Piovano, responsável pelo caso, que namorou o agressor por dois anos e que há um mês terminaram o relacionamento. Depois disso, passou a ser perseguida pelo ex. Com medo, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência.

O acusado que possui dezenas de passagens policiais por injuriar, caluniar, difamar e ameaçar as ex companheiras, foi autuado em flagrante por sequestro e cárcere privado e ameaça.