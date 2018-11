Sequestro Homem é preso após sequestrar e tentar matar a ex

A Polícia Militar prendeu na manhã de quarta (14), um homem de 39 anos após sequestrar e ameaçar de morte ex companheira. O caso ocorreu em Ivinhema.

Os policiais foram informados sobre uma possível sequestro em andamento e iniciaram diligências em busca do suposto autor e vítima. A equipe recebeu informação de um policial militar em folga que avistou um veículo com o suspeito abastecendo num posto.

A equipe conseguiu interceptar o carro já na rodovia MS-376, nas proximidades de um bar.

Após abordagem, o homem confessou que havia levado a vítima até um canavial afastado da cidade, mas afirmou que não teria executado-a e que ela havia fugido.

A equipe policial foi até o local apontado pelo autor, nas proximidades da sede de uma fazenda e lá encontraram a vítima, que, após a fuga havia foi a uma das residências, de onde avistou a viatura e correu em direção dos policiais pedindo socorro.

A vítima de 39 anos afirmou que o autor a encontrou na rua por volta das 7h, na companhia de sua irmã, e com um punhal em mãos a obrigou a entrar no veículo, dirigindo-se para o referido canavial. Relatou também que desde o momento em que a sequestrou até o momento em que chegaram no canavial, o autor dizia que iriam resolver as “coisas” e que "era o fim".

Ainda de acordo com a vítima, em um momento de distração do autor, quando chegaram no canavial e desceram do veículo, ela conseguiu fugir correndo até encontrar a residência na fazenda onde foi localizada pela equipe policial militar.

O punhal citado pela vítima e encontrado dentro do veículo no momento da abordagem ao autor, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para delegacia onde foi entregue juntamente com a arma encontrada.