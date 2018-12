Ponta Porã Homem é preso após ser flagrado guinchando carro com droga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (12) vários tabletes de maconha, ainda não pesados, no km 68 da BR-463, em Ponta Porã.

Durante fiscalizações de rotina, foi abordado um caminhão guincho, com placas de Itabaracá/PR. O motorista, um homem de 48 anos, estava acompanhado de uma mulher de 36.

O guincho transportava uma GM Blazer com placas de Campinas/SP. No interior deste veículo, a equipe policial descobriu vários compartimentos ocultos nas portas, no parachoque, dentro do estepe e de um cilindro de gás instalado no porta-malas. Dentro foram encontrados vários tabletes contendo maconha, de peso ainda não contabilizado.

O condutor declarou ter recebido a quantia de R$ 3.780 para levar o veículo de Ponta Porã até São Paulo/SP. Disse também que sua passageira apenas o estava acompanhando na viagem.

Os envolvidos, juntamente os veículos e a droga, foram entregues à Polícia Federal de Ponta Porã/MS.