BR-463 Homem é preso após ser flagrado transportando maconha na BR-463 O carro que ele dirigia foi furtado em São Paulo e estava com placas adulteradas

Wilson Diego Franca do Nascimento, 25, de Rondonópolis (MT), foi preso nesta manhã (5) no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-463 após ser flagrado transportando maconha em veículo furtado.

Segundo boletim de ocorrência, ele conduzia um Fiat Argo com placas adulteradas e carregado com vários tabletes da droga.

Durante checagem do veículo no sistema da polícia, descobriu-se que ele teria sido furtado em São Paulo e as placas originais seriam de Minas Gerais.

Questionado, Wilson relatou que estava hospedado em um hotel na cidade de Ponta Porã. Às 6h ele foi abordado por desconhecido com nacionalidade paraguaia, que o levou até o veículo que estava estacionado nas proximidades da BR-463.

Ele deveria entregar o veículo com a droga em Coxim e pelo serviço ilícito receberia R$ 6 mil. O veículo e entorpecente foram encaminhados à Polícia Federal.