Homem Ã© preso apÃ³s tentar matar adolescente a tiros

CAMPO GRANDE Homem é preso após tentar matar adolescente a tiros

Na madrugada desta segunda-feira (6/1), um homem de 23 anos foi preso no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, por uma equipe da Polícia Militar, depois de efetuar disparos contra uma vítima de 16 anos. Com o autor foi apreendido um revólver da marca Taurus, calibre .357, contendo cinco munições.

A vítima relatou aos policiais que momentos antes havia ido até a residência do autor para tratar de questões referentes ao rompimento de um relacionamento que fora mantido entre ambos, porém ao chegar ao local se deparou com o mesmo em companhia de outra mulher, o que gerou um desentendimento.

O autor então teria sacado uma arma de fogo e feito um disparo em direção à vítima, e após estes fatos o mesmo estaria rondando sua casa de forma intimidatória.

Como o autor estava sendo monitorado pelo uso de tornozeleira eletrônica, a equipe policial entrou em contato com a Central da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) a fim de confirmar a localização do mesmo, confirmando que estaria em sua residência.

Foi feita solicitação de apoio a outras equipes, comparecendo ao local viaturas do Oficial Ronda, da Força Tática e do Pelotão Jóquei Clube, do 10º BPM e da Rondas Táticas e Ações de Choque (Rotac), sendo realizado um cerco no imóvel a fim de evitar que o autor empreendesse fuga.

Os policiais então chamaram pelo autor, que ao perceber a presença das guarnições tentou se evadir adentrando uma mata localizada nas proximidades, sendo porém interceptado e contido, vindo a confirmar a posse da arma, indicando o local em que se encontrava, oculta sob entulhos, sendo esta localizada.

O autor recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo, sendo conduzido até a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), para o prosseguimento das investigações referentes ao caso.