Bicicleta furtada Homem é preso com bicicleta furtada e alega que item era pagamento por carpir terreno Item havia sido furtado no último domingo

Joel Silva Araújo, de 35 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (13) pelo crime de receptação, em Dourados, município distante 221 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Dourados News, ele estava em uma bicicleta e transitava pela via n momento da abordagem feita pelos guardas municipais. Questionado sobre a procedência do objeto, Joel informou que seria o pagamento por carpir um terreno.

Desconfiados, os guardas consultaram o sistema e constataram que a bicicleta havia sido furtada no último domingo (10).

O homem foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Dourados pelo crime de receptação.