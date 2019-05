CNH falsa Homem é preso com CNH falsa na fronteira de MS

Um homem de 26 anos foi preso, nesta quarta-feira (22), com uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa. Ele foi abordado durante policiamento na cidade de Coronel Sapucaia, que faz fronteira com o Paraguai.

Conforme as informações da Polícia Militar, durante reforço no policiamento e abordagens, foram realizadas blitz em diferentes pontos da cidade. O objetivo é prevenção de crimes e cumprimento de mandados de prisão de pessoas procuradas pela Justiça.

No início da noite, a equipe abordou um rapaz em atitude suspeita. Ele se apresentou com nome e documento falso. Durante checagem no sistema de inteligência policial, a equipe verificou que a foto da CNH era diferente da imagem que constava no sistema e, além disso, o número do Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) era inexistente.

Diante dos fatos, o homem de 26 anos apresentou seu nome verdadeiro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências.