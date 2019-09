Homem Ã© preso com mais de 30kg de maconha escondida em 'mocÃ³' de carro

Maconha Homem é preso com mais de 30kg de maconha escondida em 'mocó' de carro

Um homem de 37 anos foi preso no início da noite deste domingo (08) na MS-164, em frente a Base da Polícia Militar Rodoviária, em Ponta Porã.

Os policiais militares rodoviários abordaram um veículo Ford Fiesta, placas de São Paulo, e desconfiaram da falta de informações coerentes prestadas pelo condutor, que disse ser morador na capital daquele Estado.

Ao realizar uma busca no veículo, os policiais militares encontraram compartimentos falsos no assoalho e no porta-malas contendo inúmeros tabletes de maconha, totalizando 34 quilos.

O autor confessou que veio de São Paulo para pegar o carro em razão de uma dívida de drogas.

O autor foi preso e apresentado à Polícia Judiciária, juntamente com o veículo e a droga.