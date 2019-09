Homem Ã© preso com mais de R$ 20 mil em mercadorias contrabandeadas do Paraguai

Contrabando Homem é preso com mais de R$ 20 mil em mercadorias contrabandeadas do Paraguai Flagrante aconteceu no sábado pela Polícia Militar de Dourados na Vila Vargas

Por: Midiamax 09/09/2019 às 14:38

Um homem de 58 anos foi flagrado, no sábado (7), transportando várias mercadorias compradas no Paraguai, entre elas centenas de pacotes de cigarro, sem a documentação de regularização fiscal. O valor estimado para os produtos é superior a R$ 20 mil. De acordo com a Polícia Militar, o flagrante aconteceu em Vila Vargas quando abordou um veículo Ford DelRey Belina conduzido pelo homem. Dentro do carro foram encontrados 512 pacotes de cigarro e um fardo de brinquedos. A PM não divulgou se o condutor revelou o destino que pretendia dar para os produtos. O homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados onde prestou depoimento e foi liberado. O veículo e a mercadoria serão encaminhados a receita federal em Ponta Porã.