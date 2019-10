Pistola e maconha Homem é preso com pistola e maconha em carro e entrega batedores Motorista e passageiro do Celta que atuavam como batedores do carregamento também foram presos

Elias Anastácio Freitas, 50, morador em Ponta Porã, foi preso por tráfico de droga e armas nesta quarta-feira (23) em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Ele foi flagrado na BR-163 pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) conduzindo um Fiat Liena placa GSJ-5889, de Dourados, com maconha. A carga ainda não foi pesada, mas deve chegar a 400 quilos. Os tabletes da droga estavam sobre o banco traseiro e no porta-malas do carro. Quando descarregavam a maconha, os policiais encontraram uma pistola marca Taurus com mira laser e dois carregadores municiados. Os policiais também prenderam Douglas Américo Batista Verginio, 19, e Cleverson Milane de Souza, 25, também moradores em Ponta Porã, que faziam o serviço de batedores de estrada para a carga de maconha. Os dois estavam no Celta branco, placa MRL-5318, de Ponta Porã. Abordado na BR-163, na saída para Campo Grande, Elias disse que foi contratado por R$ 10 mil. Ele pegou o carro já carregado com a maconha nas proximidades de um posto de combustível em Ponta Porã para levar até outro posto, na entrada de Campo Grande. Flagrado com a droga, Elias revelou que não estava sozinho e disse que dois homens seguiam no Celta, como batedores. O carro foi localizado em seguida. A princípio os dois negaram, mas depois confessaram que receberiam R$ 5 mil para acompanhar o Linea com a droga até a Capital. (Colaborou Adilson Domingos)