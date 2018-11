BATAGUASSU Homem é preso depois de tenta matar ex-mulher atropelada Histórico de agressões registra tentativa de homicídio contra mulher

Um homem de 36 anos foi preso em Bataguassu, na quinta-feira (22), depois de tentar atropelar a ex-mulher com o veículo que dirigia. Inconformado com o fim do relacionamento, o autor já tentou matar a vítima anteriormente.

A prisão aconteceu logo depois da tentativa de atropelamento e a ex-mulher conseguiu sair ilesa, ao proteger-se atrás de outro veículo estacionado na via.

Em razão da gravidade das ameaças contra a vítima, o homem foi encaminhado para o estabelecimento penal de Bataguassu.

O mandado de prisão judicial foi cumprido por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), da delegacia local. Ele ficará preso por 10 dias e depois de finalizado o prazo, o inquérito policial será encaminhado ao Juizado Competente.

*Com informações do site Da hora Bataguassu