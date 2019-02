Piracema Homem é preso e dois fogem durante pesca na piracema

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana, que trabalham na operação piracema, realizavam fiscalização no rio Aquidauana e prenderam hoje (19/2), pela manhã, um pescador por pescar durante esta época, com petrecho proibido (tarrafa) e em local proibido (Cachoeira). Os policiais avistaram o infrator, com mais dois elementos, praticando a pesca predatória, em um local denominado Cachoeira do Bambu, localizada no Distrito de Piraputanga, utilizando uma tarrafa.

Ao avistar a fiscalização, dois conseguiram fugir pela mata e o infrator atirou-se ao rio, porém, os Policiais conseguiram efetuar sua prisão. No local, foi encontrada a tarrafa, um exemplar de peixe da espécie jurumpensem, pesando 1 kg e uma motocicleta Honda 150, de propriedade do pescador. O material foi apreendido.

Os pescadores iniciavam apescaria e, por isso, haviam capturado apenas um peixe. O infrator (38), residente no Distrito de Piraputanga (Aquidauana), recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.520.

Os fugitivos estão sendo identificados e responderão pelo crime de pesca predatória e também serão multados no mesmo valor. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

Este tipo de operação preventiva é o objetivo principal da operação piracema que a PMA está realizando. Desestimular a pesca predatória pela presença nos rios e autuar os pescadores que insistem em desrespeitar a lei, antes que eles capturem grandes quantidades de pescado ilegalmente, principalmente, utilizando esse tipo de petrecho que tem alto poder de captura.