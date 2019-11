Pássaros Homem é preso e multado em R$ 7 mil por pássaros em gaiolas

Policiais militares ambientais de Dourados autuaram um homem de 48 anos por manter aves silvestres ilegalmente em cativeiro. A PMA foi acionada por policiais civis da cidade na manhã desta quinta-feira (21/11).

No local, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residência de um suspeito, no bairro Vila São Francisco e depararam com animais sendo mantidos ilegalmente em cativeiro.

Os policiais apreenderam as aves, sendo um curió, um sabiá-laranjeira, um coleirinho e um papagaio, juntamente com quatro gaiolas.

O criminoso foi autuado administrativamente e multado em R$ 7 mil pela PMA. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.