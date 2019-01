Flagrante Homem é preso em flagrante após agredir mulher com barra de ferro Com ferimentos no crânio, antebraço e pernas, vítima foi até a UPA para atendimento médico

Por: Nathalia Pelzl 14/01/2019 às 17:09

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante após bater na mulher com uma barra de ferro, na madrugada desta segunda-feira (14), em Três Lagoas, distante a 3026 quilômetros de Campo Grande. A mulher teve ferimentos no crânio, antebraço e pernas. Segundo informações do site JPNews, a vítima de 46 anos, foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no entanto, o homem foi até o local e ficou aguardando na sala de atendimento para atacá-la novamente. Equipe da Polícia Militar foi acionada e constatou que a mulher possuía medida protetiva contra ele. O homem confessou não cumpria a determinação judicial há alguns meses e foi preso em flagrante.