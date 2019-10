Tentativa de feminicídio Homem é preso em MS suspeito de tentar matar a ex-mulher a tiros e acertar o patrão dela Ele atirou em direção ao alvo, mas o dono do restaurante tentou impedir o crime e acabou atingido no ombro, na barriga e na cabeça.

Um homem de 32 anos foi preso na noite de quarta-feira (23), em Aparecida do Taboado, região leste de Mato Groso do Sul, por tentar matar a ex-mulher e acertar os tiros no patrão dela.

O crime foi no início da tarde, no restaurante onde a jovem de 25 anos trabalha, em Três Lagoas. O ex-marido dela chegou ao local e atirou para acertá-la, porém, o dono do local, de 45 anos, tentou impedir e foi baleado.

O comerciante foi atingido por quatro tiros: dois nos ombros, um na barriga e outro na cabeça. Ele foi socorrido para o hospital da cidade e o estado é estável. A jovem não foi baleada.

Após os tiros, o homem fugiu do local e acabou preso em outra cidade. Segundo a polícia, ele tentou matar a ex-mulher porque não se conformava com o fim do relacionamento.