Interior Homem é preso na BR-262 com 13 armas, 23 carregadores e 360 munições As armas e as munições seriam levadas para Belo Horizonte, Minas Gerais. O suspeito receberia R$ 5 mil pelo transporte

Por: Viviane Oliveira 21/10/2019 às 08:35 Comentar Compartilhar

Arsenal foi apreendido por policiais rodoviários federais Foto: divulgação/PRF Homem de 43 anos que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso por tráfico internacional de arma de fogo. O flagrante aconteceu no Km 141 da BR-262 em Água Clara, distante 198 quilômetros de Campo Grande. No total, foram apreendidos 13 armas de fogo, 23 carregadores e 360 munições. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fiscalizava o trecho, quando abordou o motorista de um Ford Fiesta, de placas de Belo Horizonte (MG). O homem demonstrou nervosismo ao responder os questionamentos dos policiais e deu respostas contraditórias sobre a origem e motivos da viagem - situação que gerou desconfiança da equipe. Os policiais, então, fez vistoriaram o carro e descobriram no tanque de combustível treze armas de fogo, sendo seis pistolas calibre 380, sete pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 38, 23 carregadores de munição e 360 munições de calibre 9mm. Questionado, o suspeito contou que adquiriu a mercadoria no Paraguai e levaria até a cidade de Belo Horizonte, onde ganharia R$ 5 mil pelo serviço. O homem, o material apreendido e o veículo, foram levados para a Polícia Federal de Três Lagoas. O flagrante aconteceu no último sábado (19).