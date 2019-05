Fronteira Homem é preso na fronteira um dia depois de despistar policiais em ação que recuperou veículos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na manhã de sábado (4), uma camionete Chevrolet S10 de cor preta roubada em Maracaju na noite de sexta-feira (3).

A prisão do condutor ocorreu durante bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã. O homem de 21 anos de idade seguia para Ponta Porã e, ao ver a viatura policial retornou, em alta velocidade, para Maracaju. A equipe policial iniciou um acompanhamento tático, com a utilização de sinais luminosos e sonoros, e abordou o veículo.

O homem, natural de Uberlândia (MG) e que havia fugido de uma equipe do DOF na noite anterior, foi identificado como sendo o condutor do veículo Citroën furtado em Goiânia, e confessou ter participado do roubo da camionete Ford Ranger branca em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem foi preso em flagrante por “Roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo” e permanece à disposição da Justiça.