Homem Ã© preso pescando com 210 metros de redes e petrechos ilegais

Crime ambiental Homem é preso pescando com 210 metros de redes e petrechos ilegais

Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado, que trabalham na operação pré-piracema, prenderam neste domingo, dia 27 de outubro, um homem por pescar com redes de pesca e outros petrechos proibidos. O infrator estava em uma boia de câmara de ar de caminhão e foi surpreendido armando, conferindo e retirando peixes de redes de pesca que havia armado no rio formoso.

Felizmente a PMA prendeu o homem no início da pescaria, haja vista que esses petrechos têm grande poder de captura e dizimação de cardumes e a rapidez possibilitou que tivesse capturado apenas 9 quilos de pescado, que estavam mortos e foram apreendidos, juntamente com as redes de pesca e a boia utilizada na pescaria ilegal. A PMA soltou vários exemplares de peixes que ainda estavam vivos nas redes.

O infrator de 34 anos, residente em Aparecida do Taboado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, juntamente com o material apreendido, onde ele está sendo autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 880,00. O Pescado será doado para instituições filantrópicas.