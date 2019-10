Estupro de vulnerável Homem é preso por abusar de duas sobrinhas Vítimas eram crianças e foram abusadas durante anos na cidade de Anastácio

Policiais civis de Anastácio cumpriram mandado de prisão contra homem que abusou de duas sobrinhas Foto: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil de Anastácio prende um homem de 61 anos que responde processo criminal de estupro contra duas irmãs que atualmente estão com 17 e 13 anos. No início do ano passado foi registrado na Delegacia de Anastácio um boletim de ocorrência sobre o abuso de uma menina de 11 anos, inclusive com conjunção carnal. Os abusos aconteceram durante três anos até que ela completasse 14 anos. A irmã mais nova, também foi abusada sexualmente, sem efetiva conjunção carnal, mas com outros atos libidinosos.

O investigado é marido da tia das meninas, sendo que estas o tinham como tio de consideração e padrinho da irmã mais velha. Posteriormente ao registro dos fatos, o investigado ameaçou a irmã mais velha. Em seguida, foi representada a medida protetiva em seu favor e de seus familiares.

Em 27 de setembro deste ano, a mãe das crianças compareceu à Delegacia e narrou que, em abril deste ano, o indiciado descumpriu a medida protetiva e tentou entrar em contato com a irmã mais nova. A menina correu e se escondeu em um mercado.

As duas meninas estão com problemas psicológicos e a mais velha tentou o suicídio e tem um cisto no ovário derivado dos abusos sexuais. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, tendo sido concedida e cumprida nesta quarta-feira (23).