Receptação Homem é preso por receptação em Dourados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na noite de domingo, por volta das 19h50, um veículo Renault Oroch de cor prata furtado no Estado de Goiás no ano de 2018.

A prisão do condutor, de 29 anos de idade, ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região de Dourados. Os policiais visualizaram o veículo estacionado de maneira suspeita às margens da rodovia e decidiram abordá-lo. Durante a inspeção veicular constatou-se que o lacre da placa estava rompido.

Ao tomar ciência dessa situação, o condutor que inicialmente mentiu sobre seu verdadeiro nome afirmou que fora contratado para trazer o veículo de Goiânia (GO) até a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

Disse que sabia que o veículo tinha restrição criminal e que negociava, por telefone, um carregamento de aproximadamente uma tonelada de droga para transportar até a capital goiana.

Após a checagem dos agregados do veículo (numeração de chassi e motor), os policiais descobriram um registro de Furto na cidade de Joviânia (GO) em 7 de março de 2018.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) onde o condutor foi autuado em flagrante pelos crimes de Uso de Documento Falso e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e permanece à disposição da Justiça.