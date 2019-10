Estupro Homem é preso preventivamente suspeito de estuprar duas crianças Idoso era casado com a tia das meninas e abusos teriam acontecido durante menos três anos

Idoso, de 61 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (23) suspeito de estuprar duas crianças no município de Anastácio, distante 35 quilômetros da Capital. A prisão aconteceu um ano e meio depois da primeira denúncia ter sido registrada e, conforme o relato de uma das vítimas, os abusos aconteceram por pelo menos três anos.

De acordo com a Polícia Civil, as irmãs, atualmente com 17 e 13 anos, são sobrinhas da esposa do suspeito. Por ser casado com a tia das meninas, elas tinham a mesma consideração por ele, que também é padrinho da mais velha.

Ainda conforme a Civil, o primeiro boletim de ocorrência contra o idoso foi registrado no início de 2018. Na ocasião, a polícia deu início a investigação após a adolescente mais velha declarar que havia sido abusada por ele. Conforme a denúncia, os abusos sexuais, que incluem conjunção carnal, aconteceram dos 11 aos 14 anos da adolescente.

A investigação aponta ainda que a menina mais nova também foi abusada sexualmente, mas sem efetiva conjunção carnal, mas com outros atos libidinosos. Após a denúncia, o idoso chegou a ameaçar a vítima de 17 anos, sendo expedida medida protetiva em seu favor e de seus familiares.

Já no dia 27 de setembro deste ano, a mãe das crianças compareceu à Delegacia relatando que o ex-companheiro teria descumprido a medida protetiva no mês abril, tentando entrar em contato com a irmã mais nova. A menina se escondeu em um mercado para fugir do autor. As irmãs estão abaladas psicologicamente, conforme a polícia.