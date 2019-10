INTERIOR Homem é preso suspeito de estuprar as enteadas de 8 e 10 anos Caso foi denunciado à polícia no final do mês passado; suspeito nega os abusos

Um homem de 51 anos foi preso ontem (3) em Porto Murtinho, cidade distante a 431 quilômetros de Campo Grande, suspeito de estuprar as enteadas, de 8 e 10 anos. Os abusos ocorriam quando a mãe das vítimas estava trabalhando.

Conforme informações da Polícia Civil, o caso chegou à delegacia no dia 26 de setembro por meio do pai das meninas. Após a denúncia, as vítimas passaram por exames médicos e, na criança de 10 anos, o laudo apontou lesões causadas pelos abusos.

Segundo a polícia, os estupros ocorriam quando a mãe das vítimas saía para trabalhar e deixava as filhas com o suspeito. Preso por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais), o homem negou o crime e disse que a denúncia é invenção do pai das enteadas.