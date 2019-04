Suspeito Homem é preso suspeito de estuprar criança de 6 anos

Policiais militares rodoviários prenderam ontem na MS-320, km 15, em Três Lagoas, um homem de 58 anos suspeito de ter estuprado uma criança de 6 anos.

Conforme a ocorrência, a equipe foi informada que por volta das 17h15, homem identificado como “Cabral” teria cometido o ato.

Os pais da criança e vizinhos estariam realizando, por conta própria, buscas desta pessoa pela região.

Diante das informações a equipe da Polícia Militar Rodoviária da Base Operacional de Três Lagoas tentou localizar o suposto autor, bem como, a realizar abordagens nos veículos no sentido de verificar a presença de alguma pessoa com as características apontadas.

Durante abordagem a um Fiat Uno os policiais encontraram o homem.

A mãe da criança de 06 anos, já em depoimento, na delegacia de polícia afirmou ter avistado o suspeito beijando a menina na boca. O suspeito fora encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.