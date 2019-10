Jardim Oliveira Homem é preso suspeito de roubar veículos na região do Jardim Oliveira Ao ser abordado por pela polícia, rapaz confessou que seria autor de roubo de dois veículos

Ao abordar um veículo modelo Santana de cor branca, no Jardim Oliveira em Campo Grande, policiais do Batalhão de Choque prenderam um homem suspeito de cometer roubos de veículos na região.

O caso aconteceu no começo da manhã desta terça-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe abordou o veículo e ao conversar com um dos ocupantes, ele acabou confessando que seria o autor de roubo de dois veículos.

Ainda de acordo com a PM, o rapaz teria indicado o local para onde os carros roubados foram levados e que posteriormente seriam levados para o Paraguai. A polícia afirma que o mesmo local, se tratava de um depósito de entorpecentes.

Ao entrar no imóvel os policiais encontraram em um dos cômodos vários tabletes de pasta base de cocaína, somando mais de cinco quilos da droga.

A droga apreendida foi encaminhada a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).