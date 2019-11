Dinheiro falso Homem é preso tentando pagar conta de água com dinheiro falso

Homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Rio Brilhante no final da manhã desta quinta-feira (21/11) tentando aplicar golpe. Ele realizava pagamento de uma conta de água com duas notas falsas de R$ 100 em um comércio da cidade, quando acabou flagrado.

Conforme o Rio Brilhante em Tempo Real, o rapaz se deslocou até um comercio com o boleto e duas notas de R$ 100, mas na hora em que recebeu o dinheiro o comerciante percebeu a falsificação e acionou a polícia.

O suspeito disse que não sabia do fato, mas de acordo a o delegado ele já tem passagem pelo mesmo crime em 2016 na cidade de Nova Alvorada do Sul, onde comprou peixes com quatro notas falsas de R$ 50.

Na delegacia o caso foi registrado como estelionato na forma tentada. Ambas as notas apresentam falsificação grosseria e a mesma numeração de série.