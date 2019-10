Documento Falso Homem é preso tentando sacar precatório de R$ 47 mil com documento falso Ele tentou aplicar o golpe em Cassilândia, Campo Grande e não conseguiu; a prisão aconteceu em Dourados

Um homem de 53 anos foi preso nesta quinta-feira (3) em uma agência bancária de Dourados após tentar sacar um precatório de mais de R$ 47 mil usando documento falso. Carlos Magno Ávila tinha tentado aplicar o mesmo golpe em Cassilândia e Campo Grande, mas não conseguiu.

Conforme as informações da Guarda Municipal, Magno foi até uma agência do Banco do Brasil na Rua Joaquim Teixeira Alves esquina com Nelson de Araújo e apresentou um documento autorizando o saque do precatório.

O atendente ficou desconfiado porque esse tipo de transação não é comum e chamou outro funcionário. Em consulta ao sistema de segurança bancário eles descobriram as tentativas de saque em outros municípios.

Magno tentou deixar a agência, mas o segurança foi avisado e fechou a porta. A Guarda Municipal e a Polícia foram acionados e o suspeito levado até a delegacia do município, onde o boletim de ocorrência será registrado.

O suspeito não quis comentar o caso e disse que só falará com o delegado ou juiz.