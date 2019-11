Skunk Homem é preso transportando skunk nos bolsos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na manhã de ontem (terça-feira), um homem de 28 anos transportando 1,4 quilo de skunk.

A prisão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização da Operação Hórus, no município de Ponta Porã. O condutor do veículo GM Celta estava com a droga nos bolsos de sua blusa e calça.

Disse aos policiais que comprou o entorpecente em Ponta Porã e pretendia revendê-lo em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem foi autuado por Tráfico de Drogas.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.