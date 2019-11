Esfaqueado Homem é socorrido com hemorragia e em estado grave após ser esfaqueado Caso ocorreu em frente a uma residência no Jardim Itamaracá

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga Foto: Henrique Kawaminami

Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no tórax na madrugada desta segunda-feira (11) no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O crime ocorreu em frente a casa de um amigo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou à polícia que o filho estava bebendo na casa de um amigo na Rua Sitzuo Nakasato, quando chegou um homem desconhecido e chamou o rapaz em frente da casa.

Ao sair no portão, a vítima foi atingida com uma facada na região do tórax. Uma testemunha que passava pelo local ajudou a socorrer o rapaz. Ele foi levado em estado grave, com quadro de hemorragia, para o CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes.

O autor, que seria conhecido no bairro, não foi localizado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.