TRÊS LAGOAS Homem é suspeito de incendiar casa com a ex dentro

Residência foi incendiada na noite de ontem (27/8) em Três Lagoas com uma mulher de 40 anos dentro dela. O fato ocorreu na casa localizada na rua Eurídice Chagas Cruz, por volta das 20h. A suspeita é de que um homem ateou fogo para matar a ex-mulher.

Conforme o Campo Grande News, a vítima relatou que as chamas se alastraram rapidamente sobre o forro do teto. Ela precisou da ajuda de vizinhos para ser retirada da residência, que estava trancada.

Os bombeiros tiveram que arrombar a fechadura da entrada para ter acesso ao imóvel. O fogo foi controlado pelas equipes por volta das 21h. Resgatada consciente, a mulher foi orientada a registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia.

Segundo testemunhas, o autor do incêndio é o ex-marido da vítima. O nome do suspeito não foi divulgado. Uma perícia será realizada para apontar as causas do incêndio. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.