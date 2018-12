Campo Grande Homem ejacula em mulher em transporte coletivo e tem prisão preventiva decretada A vítima disse que o homem chegou a encostar em seu seio em determinado moment

Um homem de 38 anos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após passar por audiência de custódia, nesta quarta-feira (12), em Campo Grande. Ele ejaculou em uma mulher que estava no ônibus na linha do bairro Jardim Noroeste nesta terça-feira (11).

Em depoimento, a mulher de 26 anos, contou que estava com filho no colo quando sentiu ‘algo molhado’ no braço e viu o que tinha acontecido. Ela relata que embarcou no transporte com filho no colo e então o homem cedeu o lugar, ficou em pé, e começou a encostar a parte íntima no seu ombro.

A jovem afirmou que recuou e tirou o braço de perto, mas o homem se aproximou novamente, e tocou a mão no rosto da criança. A vítima disse que o homem chegou a encostar em seu seio em determinado momento.

Foi quando ela viu que o braço estava molhado e o homem havia ejaculado na calça. A mulher então chegou ao terminal e avisou os seguranças do local. A roupa do suspeito estava manchada.

Em depoimento na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), ele afirmou que talvez tenha encostado na mulher, devido as condições do ônibus, que estava lotado. No entanto, ele negou ter ejaculado em alguém.