Surto Homem em surto mobiliza Polícia Militar no bairro Colibri

Nesta manhã (27) um homem de 29 anos, após surto psiquiátrico, mobilizou militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um homem em surto ter ameaçado a esposa e se homiziado no quarto com uma faca.

Conforme os bombeiros, o rapaz que faz tratamento psiquiátrico, estava muito agressivo, ameaçava a equipe e não respondia aos chamados. Dito isso, a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionada junto com a Equipe de Negociação, também do BOPE, que se deslocaram até o local e deram início às negociações.

Após uma hora de negociação, o rapaz, que se encontrava mais tranquilo, pacificamente se entregou aos policiais saindo do cômodo onde se encontrava homiziado. O homem foi levado para unidade de saúde pelos bombeiros.