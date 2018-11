PM Homem esfaqueia 11 pessoas e é morto a tiros pela PM

Um homem esfaqueou 11 pessoas com um facão, nesta quinta-feira (1°), na Zona Leste de Porto Velho. Entre os esfaqueados no ataque estão uma criança de 8 anos e a mãe dela. A mulher de 27 anos morreu logo após ser socorrida. O suspeito do ataque também morreu depois de ser baleado por policiais. Seis pessoas estão em estado grave, duas estão sendo atendidas na UPA e outras duas já foram liberadas.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), os ataques foram nos bairros Renascer, Porto Cristo, Ayrton Senna, Vila Mariana, Três Marias e Castalheiras.

Informações de testemunhas revelam que o homem teria atacado as vítimas aleatoriamente com um facão, sem nenhuma motivação. No bairro Renascer, uma das vítimas correu para dentro dentro de casa enquanto esperava por socorro.

As nove vítimas do esfaqueamento foram socorridas para a UPA da Zona Leste de Porto Velho. A direção da UPA confirma que uma mulher de 27 anos, esfaqueada na cabeça e no peito, não resistiu as ferimentos. O rosto dela ficou totalmente desfigurado.

Vários parentes estão na frente da UPA em busca de informações sobre o estado de saúde das vítimas. A UPA interrompeu o atendimento temporariamente na unidade para os demais moradores da cidade.

Ainda segundo a PM, depois de esfaquear as vítimas o homem tentou atacar a polícia, que reagiu com tiros. O suspeito foi baleado e levado ao Hospital João Paulo II, mas morreu.

Quem são as vítimas?

Segundo a UPA da Zona Leste, as vítimas do ataque são:

Dorival de Souza, 57 anos

Marta Rodrigues Pereira, 27 anos (óbito)

Débora Batista Sena, 27 anos

Gerson Rocha de Carvalho, 50 anos

Desimar Gouveia de Matos, 39 anos

Maria Piedade Correia, 78 anos

Mirdismar Oliveira

Jhone (ainda sem sobrenome divulgado)

Uma criança de 8 anos ( a identidade dela não foi divulgada)

Ataque

Para esfaquear as vítimas o suspeito usou um facão. Segundo testemunhas, o homem estava dirigindo um carro pela região e, quando se aproximava das vítimas, descia e golpeava os pedestres.

O homem esfaqueou tanto pessoas desconhecidas como conhecidas. Uma das vítimas mora próxima a casa do autor dos ataques.

Segundo vizinhos, o suspeito teria tido um surto dentro da casa no fim da manhã, momento que saiu e começou a esfaquear as pessoas.

A filha de uma das vítimas esfaqueadas disse ao G1 que o pai estava em um posto de gasolina, quando o suspeito se aproximou com o facão e começou o ataque. Logo depois o homem esfaqueou a mulher e a criança.